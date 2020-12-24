Баренц-отделение Всемирного фонда охраны дикой природы подводит итоги работы в 2020 году

Фонд теперь активнее развивает особо охраняемые природные территории области, имеющие высокий рекреационный потенциал. Это стало возможным благодаря подписанному соглашению о сотрудничестве с комитетом по туризму Мурманской области.

Вместе с Минприроды составлен план работы по оптимизации природной территории парка Кутса, заказникам Сейдъявврь и Лапландский лес, ведётся кампания по сохранению дикого северного оленя и восстановлению природной среды на реке Варзуга.

Защитники дикой природы в этом году запустили пилотный проект по улучшению инфраструктуры арктического посёлка Амдерма и занялись защитой морских «лесов» Баренцева моря.

Все проекты долгосрочные и рассчитаны на несколько лет вперед.