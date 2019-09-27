«Баренц Рескью - 2019» продолжается

На этот раз Шведские и Российские спасатели учились тушить пожар на промышленном объекте и искали туриста в пещере.

По легенде на пожар в промышленной зоне прибыли совместные силы шведских и российских спасателей. Их слаженная работа помогла эффективно решить поставленную задачу. Специалисты обследовали помещения, эвакуировали пострадавших и потушили все очаги возгорания. Такие мероприятия помогают спасателям научиться работать с коллегами из-за границы, отработать слаженность действий и эффективно решать международные задачи.