День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.09.19 19:30
«Баренц Рескью - 2019» продолжается
На этот раз Шведские и Российские спасатели учились тушить пожар на промышленном объекте и искали туриста в пещере.
По легенде на пожар в промышленной зоне прибыли совместные силы шведских и российских спасателей. Их слаженная работа помогла эффективно решить поставленную задачу. Специалисты обследовали помещения, эвакуировали пострадавших и потушили все очаги возгорания. Такие мероприятия помогают спасателям научиться работать с коллегами из-за границы, отработать слаженность действий и эффективно решать международные задачи.
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Последние комментарии
Людмила
27.09.19 10:06
По адресу ул.новое плато 13-12 сначала было отопление везде, потом кто-то решил, что у нас очень жарко. я сама видела, как слесарь в подвале что-то делал. после этого в ванной батареи еле теплые, скор
Дмитрий
25.09.19 23:11
Нет отопления в ванной комнате с лета. Звонить в 051 бесполезно. Ленина 95-21
Алла Рослякова
25.09.19 14:32
По адресу ул. Инженерная дом 7, нет отопления. Сколько можно ждать?
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