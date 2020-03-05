День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.03.20 19:30
Барк «Крузенштерн» выиграл 200-мильную парусную гонку в Южной Атлантике
Российский четырехмачтовый барк «Крузенштерн» с мурманскими курсантами в экипаже выиграл 200-мильную парусную гонку в Южной Атлантике.
Регата проводилась в районе между Огненной Землёй и островами Южной Георгии. Она стала частью мероприятий, посвященных 200-летию открытия Антарктиды русской экспедицией под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.
В гонке участвовали три крупнейших российских учебных парусных судна: барки «Седов» и «Крузенштерн», фрегат «Паллада». Официально победила дружба, но судьи зафиксировали результаты: «Паллада» преодолела путь за 20 часов 8 минут и 42 секунды; «Седов» – за 19 часов 58 минут и 8 секунд; а «Крузенштерн» был быстрее всех и прошёл гонку за 19 часов 43 минуты и 10 секунд.
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Vjhtvfy
03.03.20 11:57
Не люблю слово "наша"! Это уже было в моей жизни, когда всё наше предали те, кто его больше всего говорил.
Педро
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Руки оторвать, кто рисовал тропу здоровья из деревяшек. Там наверное тоже скамейки по 700 косарей будут!
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