Барк «Крузенштерн» выиграл 200-мильную парусную гонку в Южной Атлантике

Российский четырехмачтовый барк «Крузенштерн» с мурманскими курсантами в экипаже выиграл 200-мильную парусную гонку в Южной Атлантике.

Регата проводилась в районе между Огненной Землёй и островами Южной Георгии. Она стала частью мероприятий, посвященных 200-летию открытия Антарктиды русской экспедицией под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

В гонке участвовали три крупнейших российских учебных парусных судна: барки «Седов» и «Крузенштерн», фрегат «Паллада». Официально победила дружба, но судьи зафиксировали результаты: «Паллада» преодолела путь за 20 часов 8 минут и 42 секунды; «Седов» – за 19 часов 58 минут и 8 секунд; а «Крузенштерн» был быстрее всех и прошёл гонку за 19 часов 43 минуты и 10 секунд.