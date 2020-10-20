Барк «Седов» не поддался трём богатырям

Вчера тройка силачей - русских богатырей собралась у барка «Седов» в Мурманске, чтобы установить мировой рекорд.

Покорять «Седов» приехали - сильнейший человек Калининграда Евгений Казаков, 6-кратный обладатель титула «Самый сильный человек России» Евгений Марков и уроженец Донбасса, ныне мурманчанин Леон Мирошник. Напомним, наш спортсмен серьёзно готовился к этому событию. Редакция «Арктик-ТВ» уже рассказывала о том, как на тренировках он тащил за собой грузовики. А теперь пришло время парусника. И вот, спилив забор и установив специальную лестницу, первую попытку предпринял Евгений Марков.

Даже пробная версия не увенчалась успехом. Мировой рекорд не был установлен. Спортсмены попросту не учли, что судно находится на воде, где ежедневно происходят приливы и отливы. И вот, именно в момент прилива они и взялись буксировать легендарный парусник.

Василий Грищенко, президент Федерации силового экстрима России: «Сейчас мы предприняли тренировочную попытку сдвинуть барк «Седов», но, к сожалению, мы не могли его сдвинуть, так как помешала большая парусность судна, прилив, подводные течения».

Но от попытки снова повторить это спортсмены не отказались. Они пообещали поставить рекорд чуть позже. Не факт, что это произойдёт именно в Мурманске, но всё же слово они дали.