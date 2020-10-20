«Кулибинам» преступного мира не удалось перехитрить сотрудников мурманской колонииПенсионеры смогут выбирать дату зачисления пенсий на свой счёт
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.10.20 19:30

Барк «Седов» не поддался трём богатырям

Вчера тройка силачей - русских богатырей собралась у барка «Седов» в Мурманске, чтобы установить мировой рекорд.

Покорять «Седов» приехали - сильнейший человек Калининграда Евгений Казаков, 6-кратный обладатель титула «Самый сильный человек России» Евгений Марков и уроженец Донбасса, ныне мурманчанин Леон Мирошник. Напомним, наш спортсмен серьёзно готовился к этому событию. Редакция «Арктик-ТВ» уже рассказывала о том, как на тренировках он тащил за собой грузовики. А теперь пришло время парусника. И вот, спилив забор и установив специальную лестницу, первую попытку предпринял Евгений Марков.

Даже пробная версия не увенчалась успехом. Мировой рекорд не был установлен. Спортсмены попросту не учли, что судно находится на воде, где ежедневно происходят приливы и отливы. И вот, именно в момент прилива они и взялись буксировать  легендарный парусник. 

Василий Грищенко, президент Федерации силового экстрима России: «Сейчас мы предприняли тренировочную попытку сдвинуть барк «Седов», но, к сожалению, мы не могли его сдвинуть, так как помешала большая парусность судна, прилив, подводные течения».

Но от попытки снова повторить это спортсмены не отказались. Они пообещали поставить рекорд чуть позже. Не факт, что это произойдёт именно в Мурманске, но всё же слово они дали.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Образ Арктики не должен быть фейком, это должно стать реальностью
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
17.10.20 00:16
Улов рыбы частный, а наука про рыбу бюджетная?
Комментарий к новости:В Общественной палате РФ поддержали позицию рыбаков о необходимости господдержки рыбохозяйственной науки
Д.О. Вернер.
15.10.20 21:46
У Вас политическая ошибка в заголовке! Правильно будет "В Мурманске почтили память воинов, отстоявших СОВЕТСКОЕ Заполярье в годы Великой Отечественной войны"
Комментарий к новости:В Мурманске почтили память воинов, отстоявших Заполярье в годы Великой Отечественной войны
Vjhtvfy
15.10.20 11:43
Ну, рас*******ся Чибис! Всё-то у него прекрасно, чудесно и превосходно. Осень уже на улице - пора прекращать слащавые песни. * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Руководитель флотской столицы приняли «парад» спецтехники перед зимними «войнами»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Мурманская область получит федеральную субсидию на социальные доплаты пенсионерам-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 15 копеек, евро вырос почти на 25 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС завершилась ремонтная кампания 2020 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 21 октября-PRO Нефть и газ (18+)Сделано четвертое крупное открытие «Газпрома» на шельфе полуострова в Карском море за последние два года-PRO Законы (18+)Правила техосмотра автомобилей изменились
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика