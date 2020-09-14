Барк «Седов» обогнул самую восточную континентальную точку Евразии – мыс Дежнёва на российской Чукотке

Учебный парусник Росрыболовства «Седов» вышел Беринговым проливом из Тихого в Северный Ледовитый океан.

Напомним, парусник идёт Северным морским путем в Калининград. По пути «Седов» совершит заходы в крупные порты, в том числе в Мурманск, у нас в городе его ждут в октябре. Ждут ещё и потому, что на борту судна проходят практику курсанты Мурманского государственного технического университета.

Экспедиция барка через арктические моря, по мнению мореплавателей, позволит привлечь внимание мировой общественности к вопросу рационального и бережного освоения этой части мирового океана. Кроме того, переход такого крупного парусника продемонстрирует безопасность Севморпути как транспортной артерии.