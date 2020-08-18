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Барк «Седов» осенью зайдёт в Мурманск
У причала в порту областного центра парусник пришвартуется в октябре. Напомним, что сейчас на борту судна проходят практику, в том числе курсанты МГТУ.
В среду, 19 августа, «Седов» выйдет из Владивостока, барк проследует до Камчатки. Затем учебное парусное судно пойдёт Северным морским путем до Мурманска, с заходом в Певек.
В областной центр парусник зайдёт в октябре, но 15 ноября учебное судно должно прийти в порт приписки Калининград.
В начале июля 30 курсантов из Мурманской области отправились во Владивосток на второй этап кругосветного плавания на паруснике «Седов».
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