Барк «Седов» осенью зайдёт в Мурманск

У причала в порту областного центра парусник пришвартуется в октябре. Напомним, что сейчас на борту судна проходят практику, в том числе курсанты МГТУ.

В среду, 19 августа, «Седов» выйдет из Владивостока, барк проследует до Камчатки. Затем учебное парусное судно пойдёт Северным морским путем до Мурманска, с заходом в Певек.

В областной центр парусник зайдёт в октябре, но 15 ноября учебное судно должно прийти в порт приписки Калининград.

В начале июля 30 курсантов из Мурманской области отправились во Владивосток на второй этап кругосветного плавания на паруснике «Седов».