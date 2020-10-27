Барк «Седов» покинул Мурманск

Ночью парусник вышел из заполярного порта и взял курс к родным берегам Калининграда.

Парусник «Седов» вышел в Баренцево море. Ему предстоит обогнуть Скандинавский полуостров, пройти Датскими проливами. Прибыть в родной порт (Калининград) барк должен ориентировочно 25 ноября, если на график не повлияет штормовая погода.

Остановок в иностранных портах из-за пандемии коронавируса не планируется. В этом походе на борту «Седова» свою первую морскую практику пройдут 128 курсантов вузов Росрыболовства из Калининграда и Санкт-Петербурга.

Переход парусника от Мурманска до Калининграда станет завершением кругосветного плавания, посвящённого 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями, а также 75-летию Победы.