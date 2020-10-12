Барк Седов зайдёт в Мурманск уже в следующий понедельник, 19 октября

Об этом сообщили представители Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота.

В наш город барк зайдёт после Сабетты, где экипаж судна тепло встретили местные жители. В Мурманске парусник ждут с нетерпением, ведь на борту «Седова» проходят практику 15 мурманских курсантов из МГТУ и морского колледжа.

Напомним, сейчас барк совершает экспедицию по Северному морскому пути, путешествие началось во Владивостоке 19 августа.

Что касается Мурманска, то у нас парусник пришвартует 19 октября, вот только на борт зрителей не пустят, ограничив контакты экипажа с местными жителями. Это делается для обеспечения эпидемической безопасности, чтобы не допустить распространения коронавируса среди экипажа. Рассматривается вопрос о трансляции прибытия барка в город-герой.

Последний раз парусник заходил в столицу Заполярья в августе прошло года.