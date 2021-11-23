Бармен одного из заведений Мурманска несколько раз похищал деньги из кассы

Сначала он прикарманил 35 тысяч рублей, затем 20 и ещё 19 тысяч. После этого молодой человек больше на работу не вышел.

Напарнику он сообщил об отъезде из города для решения проблем личного характера.

Проведя ревизию и просмотрев камеры видеонаблюдения, руководство обнаружило недостачу. Из кассы в общей сложности было похищено 74 тысячи рублей, сообщает региональное УМВД.