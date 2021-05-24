День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.05.21 19:30
Баскетболисты Северного флота второй раз подряд стали чемпионами Вооружённых сил России
Всеармейский чемпионат проводили в Воронеже на базе Военно-воздушной академии». В нём приняли участие 9 команд из Вооружённых сил, военных округов и организаций высшего профессионального образования Министерства обороны.
Североморцы на соревнованиях стали лучшими, а звание главного игрока получил капитан сборной Северного флота Василий Курбатов.
В штабе Северного флота чествовали победителей. Баскетболистов поздравили и вручили им медали Минобороны России «За отличие в соревнованиях».
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