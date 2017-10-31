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День за днём с «Арктик-ТВ»31.10.17 19:30

Баскетбольный матч с прицелом на профессиональный уровень

В областном центре  состоялся товарищеский матч по баскетболу молодёжной сборной ЦСКА и команды Мурманской области. Это спортивное событие приурочили к юбилею спортивной школы № 8, которая на протяжении последних двадцати лет ежегодно выпускает атлетов, многие из которых стали мастерами спорта.

Многие из тех ребят, которые сейчас выходят играть за сборную Мурманской области в товарищеском матче против молодёжной команды ЦСКА, являются выпускниками школы олимпийского резерва № 8. В этом году это учреждение отмечает юбилей – 20 лет. Именно этой дате и был посвящён матч и приезд в город армейцев.

- У нас в школе занимается около 400 детей, 20 человек ежегодно мы выпускаем, - рассказывает Максим Кулебакин, директор спортивной школы № 8. - Двадцать за двадцать лет – четыреста  выпускников у нас уже есть.

Ирина Андреева, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска, говорит: «Мурманск спортивный сегодня празднует юбилей школы олимпийского резерва под номером 8, которая больше известна как школа имени Блохина».

Помимо интересного матча с армейцами, для участников встречи и игроков помладше - это потенциальная  возможность начать профессиональную карьеру. Дело в том, что московский клуб в основном состоит  из легионеров, завербованных со всей России. Так что тренеры в традиционных для ЦСКА красных цветах смотрят и оценивают навыки молодых людей с особым пристрастием, а вдруг на площадке попадётся исключительно ловкий форвард или защитник. 

- У нас ребята не старше 1997 года рождения. На данный момент костяк - это игроки 2000-2001 года, - рассказывает Максим Шарафан,  главный тренер команды ПБК ЦСКА «Юниор». – Естественно, потенциально ребята не только из Мурманской области, но и другого региона могут попасть в наш проект, так как действует система отбора игроков.

Ещё одним гостем, призванным вдохновить игроков из Мурманска, стал ветеран армейского клуба, олимпийский чемпион Сергей Тараканов. По мнению мэтра баскетбола, такие поездки полезны не только для нашей команды, которая получила возможность сразиться с потенциально более сильным соперником, но и москвичей, особенно тех, кто планирует связать свою жизнь со спортом. «Можно ещё больше играть, ещё лучше делать удары, но важным является и воспитание молодёжи, - говорит Сергей Тараканов, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР. - Мяч пинать, бросать его - это одно, но нужно становиться ещё нормальными людьми, понимать ценности в жизни. Такие поездки что-то дают нашим питомцам».

Низкий уровень баскетбола и дефицит приличных достижений в этой дисциплине последние годы мастер спорта объясняет просто. Сборная СССР состояла из игроков не только центральной части страны, но и государств, которые теперь стали самостоятельными, входящими в СНГ. В команду страны раньше попадали действительно лучшие из лучших. Да и детей, которые начинают заниматься спортом, сейчас настраивают исключительно на результат, получение медалей и кубков. Такой психологический прессинг не идёт на пользу, а скорее работает в минус.

Что же касается прошедшей встречи молодёжных сборных ЦСКА и Мурманской области, несмотря на победу гостей, итоговый счёт не стал разгромным. Наши баскетболисты показали отличную игру, лишь немного уступив соперникам.

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