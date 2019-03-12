Бассейн для «моржей» выпилили на Семёновском озере

Подготовка к III Чемпионату мира по ледяному плаванию в самом разгаре. Глава администрации Мурманска вместе со специалистами спорткомитета в последний раз проверили степень готовности объекта к проведению крупномасштабного мероприятия.

15 марта на Семёновском озере в Мурманске состоится первый заплыв в рамках Чемпионата мира по ледяному плаванию. На подготовку к турниру остались считанные дни, однако основные подготовительные работы уже завершены: прорубь длиной 25 метров выпилена, установлены сходы и пешеходные мостки вокруг импровизированного бассейна. В ближайшее время специалисты начнут установку электронного оборудования.

«Уже готов ледяной бассейн. Сейчас подрядная организация снимает только верхнюю кромку льда, - рассказывает журналистам Андрей Авсянкин, начальник отдела учебно-спортивной и физкультурно-оздоровительной работы спорткомитета г. Мурманска. – Метровой толщины лёд уже вытащен и оттранспортирован. Размеры бассейна 25 на 25 метров. Мы планируем сделать 10 дорожек, по которым будут проводиться заплывы спортсменов».

Небольшие оттепели на прошлой неделе немого осложнили ход работ по подготовке к соревнованиям. Однако, по словам специалистов и спасателей, снежно-ледовое поле на воде вполне безопасно для проведения массового мероприятия. И все же в этом году организаторы приняли решение о дополнительных мерах предосторожности – расстояние между зоной выступления спортсменов и зрителями будет увеличено, чтобы медики и спасатели беспрепятственно могли оказывать помощь всем, кому потребуется.

«Мы очень хорошо понимаем ту ответственность, которую взяли на себя, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Мурманск в состоянии обеспечить самый высочайший уровень безопасности спортсменов».

В этом году на соревнования в Мурманске прибудут сильнейшие спортсмены из 30 стан, чтобы сразиться за звание чемпиона мира по ледяному плаванию.