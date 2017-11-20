Бассейн и дыхательные упражнения помогают юным северянам пережить долгую зиму

Здоровье детей – важнейшая забота не только родителей, но и городских властей. Уже много лет во всех дошкольных учреждениях столицы Заполярья проводиться оздоровительная кампания. Разработан целый комплекс мероприятий, в том числе и водные процедуры в собственном бассейне.

В садике № 93, который расположен на улице Софьи Перовской, 15а, активно внедряют современные методы оздоровления и физического развития детей. Ребята регулярно посещают спортивный зал, играют в активные игры и занимаются на специальных детских тренажёрах. Отличительная особенность этого садика в том, что он оборудован специальным детским бассейном-лягушатником. Поэтому основной акцент педагоги делают на водных процедурах. Вода в бассейне не содержит хлора и в целях гигиены её меняют каждый день.

- Это и релаксация, и укрепление мышц спины и психологическая разгрузка, - отмечает Татьяна Елпанова, депутат Совета депутатов города Мурманска.

Помимо спортивных занятий ребята занимаются и дыхательной гимнастикой. Педагог, представительница коренного народа Севера, рассказывает ребятам про быт и культура саамов, учит с ребятами простые слова и фразы. А самое главное, показывает, как расслабиться, успокоиться и согреться самым незатейливым способом – используя дыхание.

«Активный ребёнок - здоровый ребёнок», – так говорят работники детского сада. Сами же ребята отлично себя чувствуют и рады таким занятиям.

- В наших тяжёлых климатических условиях эмоции детей набор всех наших процедур заменяют ребятишкам солнечные ванны, - говорит Елена Корсун, заведующая муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 93. - Поэтому дети у нас всегда счастливы и довольны.

Спортивные занятия способствуют не только укреплению физического и психического здоровья, но и прививают культурно-гигиенические навыки. Руководители садика уверены, что именно спорт и позитивная энергия позволяет детям без труда пережить полярную ночь, которая, к слову, вот-вот наступит в нашем городе. Уже 2 декабря солнце опустится за горизонт и вновь появится только 11 января.