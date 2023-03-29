«Бастион»: патриотическая сессия объединила шестиклассников ЗАТО Александровск

За три недели пять тематических локаций прошли более 500 школьников.

Школьник из Гаджиево Дима Морозов знает толк в разборке и сборке автомата, да и про физическую подготовку парень не забывает. Дима уже участвовал в военно-патриотических играх, таких как «Зарница». Кажется, что удивить его совершенно нечем. Однако, на теоретическо-патриотической сессии «Бастион» нашлись до сегодняшнего дня неизвестные ему вещи.

Дмитрий Морозов, учащийся школы №279, г. Гаджиево: «Унал, что есть плащ-палатки, что фляги были только у немцев. У наших бойцов у немногих были».

Элина – сверстница Димы из Снежногорска - от программы патриотического направления ждёт совсем других итогов. Ведь проект призван вновь и вновь напоминать подросткам и молодёжи о незыблемых истинах.

Элина Кузина, учащаяся школы №269, г. Снежногорск: «Чтобы ребята узнали о войнах, которые были у нас в стране. Чтобы они гордились своими родственниками и предками».

Более пятисот шестиклассников из Гаджиево, Снежногорска и Полярного стали участниками форума «Бастион». В их числе и будущие продолжатели военных династий. Так, Камелии не терпится пройти весь маршрут.

Камелия Попова, учащаяся гимназии, г. Полярный: «Мне кажется, что здесь получу новые знания, узнаю, как правильно всё делать».

А Эмилину заинтересовала станция, где пригодятся меткость и умение пользоваться автоматом.

Эмилина Таирова, учащаяся гимназии, г. Полярный: «Была в центре «Лапландия», впервые разобрала-собрала, мне понравилось».

Патриот-сессию, входящую в форум-кампанию «Манёвры», разработали и реализовали специалисты Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи ЗАТО Александровск. Особому возрастному подходу сопутствовали предварительная оценка схожих по направлению, целям и задачам мероприятий.

Елизавета Захарова, руководитель патриот-сессии «Бастион», специалист ЦГПВМ ЗАТО Александровск: «Основная целевая аудитория форумов – старшеклассники, среднее звено было не задействовано. Проанализировав, мы решили, что младшему поколению это будет интересно».

Елена Федотовская, классный руководитель 6-го класса школы №279, г. Гаджиево: «Патриотическое воспитание в этом возрасте настраивает на правильные ориентиры и позволяет воспитать настоящего гражданина».

Поделившись на пять команд, школьники поочередно проходят разные компетенции, среди которых: разборка-сборка оружия, стрельба в электронном тире, привал у костра, викторина и медицинский этап. Но прежде чем развернуть образовательный форум, пришлось научить технике проведения сессии волонтёров. Направлений, или, как называют это организаторы – рубежей, было два: курсы для медиадобровольцев и для тех, кто непосредственно занят на площадках. Например, Софья не просто выучила семафорную азбуку, но и прониклась страданиями русского народа в один из самый тяжёлых периодов его истории.

Софья Шумилова, волонтёр ЦГПВМ, г. Снежногорск: «Это было ужасное время: не хватало хлеба, чтобы кого-то прокормить…А сейчас мы можем есть и спать, у нас всё хорошо».

Форум заручился грантовой поддержкой агентства «Росмолодёжь». Средства специалисты направили на приобретение инвентаря, технического оборудования, тематической экипировки и сувенирной продукции.