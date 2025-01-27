Батальону Северо-Западного округа Росгвардии по охране Кольской АЭС исполнилось 30 лет

В свой праздник специалисты оттачивали боевые навыки по охране важного объекта.

Согласно легенде учений, дежурному поступило сообщение о несанкционированном проникновении на территорию станции. Отряд незамедлительно приступил к поиску и инженерной разведке.

Во время практических занятий отдельное внимание уделялось задержанию нарушителей, обнаружению диверсионно-разведывательных групп.

В своей работе сотрудники Росгвардии используют современные системы, однако, главными остаются человеческие ресурсы и навыки.

Андрей Солошенко, командир батальона СЗО ВНГ РФ по охране Кольской атомной электростанции: «Мероприятия по совершенствованию боевой готовности, боевой службы и боевой подготовки выполнены в полном объёме. Поздравляю личный состав и ветеранов нашего батальона с 30-й годовщиной со дня образования. Желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия! Не останавливаться на достигнутом, смело идите к новым победам, достигать всех поставленных целей!».