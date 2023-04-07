«Батарейки, сдавайтесь!» В ЗАТО Александровск начали борьбу с неправильной утилизацией батареек

Вышедшие из строя элементы питания собирают в специальные контейнеры, которые вскоре отправят на переработку.

Если внимательно изучить батарейку, то непременно найдётся значок, которым производитель предупреждает, что недостаточно просто выкинуть элемент питания в мусорное ведро. Это связано, прежде всего, с его составом: в зависимости от типа он может содержать литий, марганец, цинк, никель. Но самыми опасными считаются свинец, ртуть и кадмий. Об этом точно знает гимназистка города воинской славы Софья.

Софья Гаврилюк, учащаяся МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Мы сдаём батарейки, чтобы уберечь природу».

Валентина Смирнова, учитель МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Одним из приоритетных направлений школы – экологическому воспитанию – быть!».

Если, скажем, батарейку всё же выкинули в мусорный бак, то что с ней происходит дальше? Верхнее, защитное покрытие постепенно разрушается и металлы попадают в почву. Одна пальчиковая батарейка заражает 20 квадратных метров почвы. Далее вещества проникают в грунтовые воды и водоёмы, отравляя до 400 литров воды!

Светлана Колосницына, учитель МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Радует, что к акции присоединяются не только учащиеся, но и педагоги, и родители. Это становится ежегодным событием, традиционным».

Анна Томашевская, методист по работе с детьми, семьями и подростками ГЦК «Север», г. Полярный: «Друзья, призываю всех к этой акции: давайте вместе позаботимся о нашей экологии».

Переработка такого рода отходов и их вторичное использование в России развито слабо, но есть, по крайней мере, два завода - в Челябинске и Москве, которые занимаются такой работой. Конечно, отработавшие элементы отправляют на предприятия специализированные компании, а вот сдать непригодные для использования батарейки можно неподалёку от дома.

Светлана Пестовская, волонтёр культуры, г. Полярный: «Пункты сбора находятся в школах города и в нашем Центре культуры».

Но это, например, касается Полярного. В больших городах, например, Мурманске яркие контейнеры и специальные пункты есть даже в некоторых супермаркетах. В муниципальных образованиях для стимулирования разумного потребления организуют акции, как, например, ставшая традиционной, «Батарейки, сдавайтесь!».

Юлия Парнева, заведующая отделом развития ГЦК «Север», г. Полярный: «У нас это получилось: корзина полна, мы готовы сдать батарейки на утилизацию».