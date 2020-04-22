«Батрацкий» труд, или Кочегарят ещё северянки в котельных!

Предприятие «Североморская теплосеть» - это девять котельных в ЗАТО г.Североморск и ещё две в районе Росляково, который вошёл в состав Мурманска. На одной из них – в малым Росляково побывала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

На Крайнем Севере ещё остались угольные котельные с тяжелейшим ручным трудом. Вместе с новым директором компании «МЭС» Валентином Горобцовым журналисты редакции отправились на экскурсию на такой, с точки зрения современных технологий, «доисторический объект». И застали там женщину. Оказывается, в котельной Росляково каждый третий кочегар - представительница слабого пола. Галина Орлова работает здесь уже 13 лет и к таким условиям похоже привыкла.

Галина Орлова, машинист-кочегар котельной: «А зимой работать ломиками ещё хуже, а сколько тачек зимой надо перевезти, около тридцати. А каждая по четыреста килограмм».

Женщины трудятся наравне с мужчинами. Машинист-кочегр - он и есть машинист-кочегар независимо от пола. За смену приходится перекидать лопатой не одну тонну угля.

Владимир Гаврилов, машинист-кочегар котельной: «Работа тяжёлая: грузим в тачку лопатами вручную, потом её тащим вручную, высыпаем у котла уголь, далее берём лопату, закидываем уголёк в котёл, он прогорает. Шлак точно так же на тачке вывозим».

Владимир Гаврилов пришёл на производство после армии. Говорит, что перспектив для карьерного роста нет никаких. Так и останется стоять на лопате, если не получит образование.

Журналисты «Арктик-ТВ» посмотрели и бытовку, и душевую, и санузел. Они морально устарели точно так же как и технология. Условия труда здешних кочегаров новый директор «МЭСа» назвал «батрацкими» и отметил, что проблему эту надо решать в первую очередь.

Для сравнения в таком же небольшом населенном пункте в селе Лопарское в угольной котельной работает только один оператор на смене. А все процессы давно атоматизированы - топливо хранится в крытом сухом ангаре, уголь вручную никто не таскает

Алексей Панкратов, мастер котельной с. Лопарское: «С угольного склада мы уже погрузчиками отправляем топливо и оно механизировано подаётся в топку котла, так же удаляется шлак».

Оператору достаточно следить за работой котлов с помощью современных датчиков через монитор. Не то что на старых угольных котельных!

Вячеслав Панкратов, машинист котельной, с. Лопарское: «Бери больше, кидай дальше – это уже отмира5ет. Помню механик тогда сказал, что самое главное, чтобы лампочка не загорелась. Когда аварийная сигнализация показывает, что что-то у нас не так, бежим туда и устраняем».

Бытовые условия журналисты «Арктик-ТВ» тоже посмотрели. По сравнению с котельной в Росляково они пятизвёздочные. А ведь и там, и там работают сотрудники компании «Мурманэнергосбыт». Просто до некоторых из котельных модернизация ещё не дошла. Вопрос только в том, как этот процесс ускорить, где найти на модернизацию средства.