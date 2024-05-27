Байкер без прав хотел обмануть сотрудников полиции

Он проигнорировал требования сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться. Но мотоциклиста автоинспекторы все же задержали в Мурманске.

При этом молодой человек сделал вид, а заодно и поведал сотрудникам органов правопорядка историю о том, что он, якобы, только что вышел из подъезда.

Во время проверки по базам данных инспекторы установили, что 21-летний байкер не имеет водительского удостоверения на право управления двухколесными транспортными средствами.

За вождение без разрешающих документов эндуристу (дисциплина мотоспорта и велоспорта и класс мотоцикла, предполагающая агрессивный стиль езды по бездорожью и на специализированных спортивных трассах. – Ред.) грозит штраф в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей.