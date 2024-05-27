День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.05.24 19:30
Байкер без прав хотел обмануть сотрудников полиции
Он проигнорировал требования сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться. Но мотоциклиста автоинспекторы все же задержали в Мурманске.
При этом молодой человек сделал вид, а заодно и поведал сотрудникам органов правопорядка историю о том, что он, якобы, только что вышел из подъезда.
Во время проверки по базам данных инспекторы установили, что 21-летний байкер не имеет водительского удостоверения на право управления двухколесными транспортными средствами.
За вождение без разрешающих документов эндуристу (дисциплина мотоспорта и велоспорта и класс мотоцикла, предполагающая агрессивный стиль езды по бездорожью и на специализированных спортивных трассах. – Ред.) грозит штраф в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей.
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