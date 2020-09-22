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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.09.20 19:30

Байкеры ЗАТО Александровск прощаются с летом

Осень для байкеров Мурманской области – время грустное вдвойне.  Это время расставания с любимым транспортным средством. Вероятно, поэтому закрывают сезон мотоциклисты по-особенному.

Успели до первого снега, а это уже удача. Несмотря на дождливую сентябрьскую погоду, мотоциклисты большого ЗАТО торжественно закрыли сезон. На пути у колонны байкеров, по традиции, три города. Появление рычащих моторов на главных площадях городов вызывает у горожан бурю эмоций, особенно у юных александровцев. Традиционно у людей в шлемах всегда приготовлен сюрприз, например, как в этот раз – танец.

Конечно, праздник этот формальный, да,  и самые ловкие мотоциклисты ещё покатаются несколько недель, прежде чем закроют байки на зиму.

Игорь Мамушкин, организатор группы «МОТО Александровск», г. Снежногорск: «Сезон в 2020 году был довольно хорошим в плане погоды - лето было тёплым. В плане ДТП – были случаи по Мурманской области, а  нас в ЗАТО не было. Ребята экипированы, ездят аккуратно».

Поддержали пробег и мотоциклисты из других городов области.

За  это лето в рядах любителей мототехники прибавилось новичков. Северные байкеры надуются, что следующий сезон будет столь же позитивным и продуктивным.

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