Беда ходит рядом: использование канализационных колодцев для слива талых вод противозаконно!

В Мурманской области с приходом весны сотрудники ГОУП «Мурманскводоканал» фиксируют десятки незаконных вмешательств в бытовую канализацию – неустановленные злоумышленники незаконно сливают туда талую воду, не понимая, к каким последствиям это может привести…

Неустановленные лица идут простым путём. Например, в Мурманске возле дома №4 на улице Тарана. Здесь приподняли крышку канализационного колодца, подставили палки или камни – и талая вода вместе с грязью и мусором уходит не в ливневки, а в систему, предназначенную для бытовых стоков.

Сергей Выдрин, начальник производственно-технического отдела ГОУП «Мурманскводоканал»: «Мы видим открытый люк, куда предположительно управляющие компании сбрасывают талые воды. Согласно правилам, установленным постановлением правительства, такой сброс запрещён категорически».

Результат- колодцы переполняются, трубы забиваются, заливают подвалы и дворы. А открытые люки - прямая угроза жизни и здоровью.

Сергей Выдрин, начальник производственно-технического отдела ГОУП «Мурманскводоканал»: «Основной фактор – причинение вреда населению, в особенности детей. Рядом находится детское дошкольное учреждение, ребёнок может провалиться».

Ситуация из года в год одна и та же. Весной количество засоров растёт в разы. Открытие колодцев бытовой канализации для слива талых вод – это противозаконно. Вот только два примера из многих. Кировск, проспект Ленина – сброс талых вод прямо в канализационную сеть. Апатиты, улица Бредова – здесь управляющая компания заменила крышку на ливневую и даже пробила отверстие в бетонном кольце. ГОУП «Мурманскводоканал» направляет жалобы во все инстанции, но нарушители не останавливаются.

Сергей Выдрин, начальник производственно-технического отдела ГОУП «Мурманскводоканал»: «Мы всегда проводим разъяснительные беседы, уведомляем управляющие компании, также работаем с администрациями округов».

Специалисты предприятия в очередной раз обращают внимание местных жителей на данную проблему. Если увидели открытый колодец или незаконный слив, то необходимо сообщить об этом в диспетчерскую службу для оперативного реагирования на опасную ситуацию.