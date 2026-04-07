В Мурманской области зарегистрировано 210 площадок для написания «Диктанта Победы»Жители Мурманской области вновь могут обменять накопившуюся мелочь
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.04.26 19:30

Беда ходит рядом: использование канализационных колодцев для слива талых вод противозаконно!

В Мурманской области с приходом весны сотрудники ГОУП «Мурманскводоканал» фиксируют десятки незаконных вмешательств в бытовую канализацию – неустановленные злоумышленники незаконно сливают туда талую воду, не понимая, к каким последствиям это может привести…

Неустановленные лица идут простым путём. Например, в Мурманске возле дома №4 на улице Тарана. Здесь приподняли крышку канализационного колодца, подставили палки или камни – и талая вода вместе с грязью и мусором уходит не в ливневки, а в систему, предназначенную для бытовых стоков.

Сергей Выдрин, начальник производственно-технического отдела ГОУП «Мурманскводоканал»: «Мы видим открытый люк, куда предположительно управляющие компании сбрасывают талые воды. Согласно правилам, установленным постановлением правительства, такой сброс запрещён категорически».

Результат- колодцы переполняются, трубы забиваются, заливают подвалы и дворы. А открытые люки - прямая угроза жизни и здоровью.

Сергей Выдрин, начальник производственно-технического отдела ГОУП «Мурманскводоканал»: «Основной фактор – причинение вреда населению, в особенности детей. Рядом находится детское дошкольное учреждение, ребёнок может провалиться».

Ситуация из года в год одна и та же. Весной количество засоров растёт в разы. Открытие колодцев бытовой канализации для слива талых вод – это противозаконно. Вот только два примера из многих. Кировск, проспект Ленина – сброс талых вод прямо в канализационную сеть. Апатиты, улица Бредова – здесь управляющая компания заменила крышку на ливневую и даже пробила отверстие в бетонном кольце. ГОУП «Мурманскводоканал» направляет жалобы во все инстанции, но нарушители не останавливаются.

Сергей Выдрин, начальник производственно-технического отдела ГОУП «Мурманскводоканал»: «Мы всегда проводим разъяснительные беседы, уведомляем управляющие компании, также работаем с администрациями округов».

Специалисты предприятия в очередной раз обращают внимание местных жителей на данную проблему. Если увидели открытый колодец или незаконный слив, то необходимо сообщить об этом в диспетчерскую службу для оперативного реагирования на опасную ситуацию.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Работодатели стали на 29% чаще доплачивать за переработки
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире23:20«Пятеро на каникулах». Документальный фильм (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Полный запрет МФО поддерживают 2 из 3 экономически активных россиян-PRO Валюту (16+)Курсы евро и доллара выросли на 2 копейки-PRO Энергетику (18+)Студенты Мурманского индустриального колледжа познакомились с принципами управления энергосистемой региона-PRO ЖКХ (18+)За прошедшую неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 675 сообщений от жителей в социальных сетях-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»