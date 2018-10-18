Беда не приходит одна, или Новые напасти у жителей дома на Свердлова, пострадавшего после взрыва газа

Рой комаров, стойкий запах канализации, плесень на стенах и «дождь» с полка - жильцы печально известного дома по улице Свердлова, 6 дробь 1 устали бороться с управляющей компанией.

Напомним, 20 марта этого года в доме по адресу: улица Свердлова, 6 дробь 1 произошла страшная трагедия - взрыв бытового газа, ставший причиной гибели трёх людей. Угол здания был полностью разрушен, вместе с крышей обвалились 3 этажа. Пострадавший подъезд «законсервировали», а вот соседние были признаны пригодными для жилья. С просьбой о помощи в редакцию «Арктик-ТВ» обратилась жительница дома.

Квартира Марии расположена на первом этаже во втором подъезде. Придя с работы, чтобы собрать ребёнка в школу, она обнаружила в комнате водопад. Оказалось, что затопило ещё два этажа -2-й и 3-й. Собственники квартир предположили, что вода поступает из «законсервированной» части дома, но управляющая компания не стала решать эту проблему сразу.

- Все, чем нам смогли помочь в управляющей компании на вчерашний день, специалисты перекрыли воду и отключили отопление, - рассказала нам Мария Белякова, жительница дома № 6/1 по улице Свердлова. - Мы были без отопления в то время, когда на улице была температура 2 градуса! Сегодня утром приехала управляющая компания. Приехали, подключили отопление, но актов я до сих пор не добилась.

Внезапный «дождь» в квартире и плесень на стене не единственные проблемы несчастных жильцов. В комнатах и подъезде стоит стойкий запах канализации и сырости, с которым, по словам хозяев, управляющая компания отказалась бороться. И, кончено, в таких условиях прекрасно себя чувствуют комары, на подоконниках лежит плотный «ковер» из тел кровососущих. Но снять на видео главную причину бед - болото, образовавшееся в подвале, невозможно, камера мгновенно запотевает.

- Пахнет канализацией, просто дышать нечем, - возмущается Мария Белякова, жительница дома № 6/1 по улице Свердлова. – У меня окна открыты круглосуточно, потому что, если я закрою окна, то мы задохнёмся. Запах канализации очень стойкий. У меня рапторы работают круглосуточно, но и это не помогает, ребёнок покусанный.

Соседи Марии рассказывают, что тоже не спят без фумигаторов, которые уже перестали помогать. Жители многострадальной пятиэтажки рассказывают о ещё одной беде второго подъезда - заваленных вентиляционных шахтах. Из-за круглосуточно открытых окон и слабого отопления приходится включать электрообогреватели, а в конце месяца получать счета с космическими суммами за электричество. Винят в происходящем управляющую компанию. Жильцы рассказывают, что за последнее время написали 35 писем коммунальщикам, но ответа так и не получили.

- Я не знаю, что они там делали, но когда произошло залитие, я считаю, что это их недоработка, потому что как только они стали продувать трубы, для того чтобы у нас было тепло в квартирах, после наших многочисленных жалоб, и произошло залитие трёх этажей, - рассказывает рина Кузьменко, жительница дома № 6/1 по улице Свердлова.

Как сообщили в городской администрации, по адресу: улица Свердлова, 6/1 комиссией, в составе которой были специалисты комитета по жилищной политике, муниципального учреждения «Новые формы управления», представители управляющей организации, было проведено обследование. Во время его было установлено, что жители оказались правы, сотрудниками управляющей компании при регулировке систем теплоснабжения по ошибке был открыт вентиль на стояке системы отопления в «законсервированном» подъезде.