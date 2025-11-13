Бегать с ребятами и кататься на велосипеде! Простые мечты маленькой Евы из Североморска

Девочка уже перенесла сложную операцию и ждёт следующую. Каждый день её жизни - борьба за возможность быть как все!

Ева – третий и долгожданный ребёнок в семье Александры и Максима. И хотя появилась она на свет раньше срока – на первых порах её здоровье не вызывало опасений у родителей.

Александра и Максим Пупышевы, родители Евы: «Ева родилась среди вулканов - на Камчатке. По службе мужа мы проживали именно там. Так случилось, что на 26 неделе гестации родилась Ева. И при транспортировке из родильного дома в краевую больницу у Евы случилось кровоизлияние 4 степени головного мозга. Наш диагноз – ДЦП - это приобретённый диагноз».

Недавно Ева отметила 6 лет. И одно из главных достижений для самой девочки – это передвигаться практически без инвалидного кресла. Да, с тростью – крабиком, как его называет Ева, за руку с папой и мамой, зато почти что сама. Но главные желания малышки ещё не исполнились. Нет, это не новые куклы, хотя и их Ева очень любит. Ей очень хочется быть как все!

Ева Пупышева: «Чтобы рука моя работала, чтобы я с детками бегала сильно, чтобы я с ними играла на улице, чтобы я в саду ходила сама и без крабика».

С первых дней жизни Ева учится справляться с препятствиями. Она показывает в этом настоящие чудеса.

Александра и Максим Пупышевы, родители Евы: «Месяц она лежала в кувезе и не подавала признаков жизни. На День матери она сделала первый самостоятельный вдох … Хотим, чтобы она жила и чувствовала себя полноценной».

Многие пары с особенными детьми не выдерживают такого испытания, но каждый из членов этой семьи – настоящий боец.

Александра после случившегося отучилась на реабилитолога, чтобы профессионально ухаживать за дочерью. Для малышки создали целый кабинет с различными тренажёрами, где её мама Александра теперь помогает и другим детям со сложностями. И помогает успешно. В Североморске об Александре уже знают все. А маленькая Ева уже хочет работать врачом, как мама.

Ева Пупышева: «Я бы хотела помогать маленьким и большим».

А пока каждый день Ева должна заниматься своим здоровьем, проходить реабилитацию и различные процедуры, иначе наступит регресс и придётся учиться всему заново. Однако все невзгоды по плечу, когда рядом любящая семья.

Александра и Максим Пупышевы, родители Евы: «Сейчас я считаю, что мы уже на финишной прямой. Уже много чего мы сделали, а Ева не раз доказывала, что она сильный ребёнок и стремительна в жизни. Очень хочет стать, как все, аи мы её всегда в этом поддерживаем».

В прошлом Ева уже перенесла серьёзную и дорогостоящую операцию на спинном мозге. Тогда семье помогли пожертвования обычных людей. Но впереди Еву ждёт ещё одна сложнейшая операция. Врачи прогнозируют, что благодаря ей девочка сможет самостоятельно ходить без опоры. Познакомиться подробнее с историей Евы можно на странице её родителей и самой девочки в социальной сети «ВКонтакте».