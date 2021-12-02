Бегавшего по улицам Оленегорска в поисках добычи волка ликвидировали

Об этом сообщает «Мурманский вестник» со ссылкой на министра природных ресурсов.

По сообщениям очевидцев в социальных сетях, хищник за пару дней загрыз несколько собак и кошек. На людей волк не нападал, но не на шутку перепугал местных жителей, которые и обратились в Министерство природных ресурсов и экологии региона.

После ликвидации опасного животного специалистам охотничьего надзора остаётся убедиться, что волк был один.