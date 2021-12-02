День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.12.21 19:30
Бегавшего по улицам Оленегорска в поисках добычи волка ликвидировали
Об этом сообщает «Мурманский вестник» со ссылкой на министра природных ресурсов.
По сообщениям очевидцев в социальных сетях, хищник за пару дней загрыз несколько собак и кошек. На людей волк не нападал, но не на шутку перепугал местных жителей, которые и обратились в Министерство природных ресурсов и экологии региона.
После ликвидации опасного животного специалистам охотничьего надзора остаётся убедиться, что волк был один.
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