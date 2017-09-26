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День за днём с «Арктик-ТВ»26.09.17 19:30

«Беги или умри» - опасная забава добралась и до Мурманска!

Социальные сети буквально взволновались после сообщения о новой уличной игре подростков «Беги или умри». Смертельно опасное развлечение докатилось и до Мурманской области.

Правила опасной игры просты. Компания подростков стоит на обочине дороги или на тротуаре, выбрав подходящий, по их мнению, момент, кто-то из ребят  бежит  через проезжую часть прямо перед движущимся автомобилем.

В редакцию  «Арктик-ТВ» телезрители прислали видео, на котором видно, что компания школьников с рюкзаками стоит на обочине дороги, вдруг один из подростков  кидается прямо под колёса автомобиля.

Оказалось, это не единичный случай в нашем регионе. В социальных сетях мы нашли ещё одну запись. Жительница Апатитов  стала очевидцем такой же опасной игры. 

Игра  «Беги или умри» вызвала повальный интерес по всей России, в основном у детей от 9 лет и старше. В этом возрасте подростки ещё недостаточно хорошо осознают возможные последствия своих выходок. На кону, в первую очередь, их жизни, а водители оказывается втянутым в опасное развлечение на дорогах.

- Случаи нарушения Правил дорожного движения детьми выявляются нами ежедневно, - рассказала Ольга Ратова, инспектор по особым поручения управления ГИБДД УМВД РФ по Мурманской области. -  Когда ребёнок перебегает  проезжую часть перед близко идущим транспортом, водитель просто не успеет среагировать и вовремя остановиться.

Чаще всего в подобными играми увлекаются те дети, которые имеют много свободного времени. Некоторые из них стараются таким образом утвердиться среди сверстников  или обратить на себя внимание.

- Узнавая о таких увлечениях, очень важно разговаривать с ребёнком. Но опять же в каком ключе? - говорит Марина Табейкина, психолог. - У нас родители очень любят пугать детей, рассказывая о неприятных последствиях в виде нотаций. А ребёнок закрывает  уши, не физически, а на моральном уровне, становится невосприимчивым.

К счастью, в Мурманской области летальных исходов опасного развлечения школьников не было. Чего не скажешь о других регионах. Только с начала года более 100 подростков по собственной глупости  оказались под колесами автомобилей. 

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