Бегом и весело - навстречу Новому году!

Встречать 2020-й нужно так, чтобы было не только весело и задорно, но и полезно для здоровья. Вот и решили мурманские бегуны из клубов «Arctic Runners» и «Runchat51» устроить необычный для нашего города праздничный забег.

«Мы прочитали, что в других городах очень часто устраивают такие новогодние забеги в новогодних костюмах, - говорит Наталья Степанова, - устраивают купания в озерах. У нас тоже есть такие любители, которые будут сегодня купаться. А мы решили, что нам тоже стоит надеть новогодние костюмы, взять новогоднее настроение с собой и совершить пробежку».

Как отмечают любители бега, зима не помеха для занятий. Свежий воздух, белый снег и новогодняя иллюминация – отличный настрой для того, чтобы начать двигаться в правильном направлении.

Татьяна Стеценко: «Лично для меня - это медитация. Улучшается настроение, цвет лица хороший».

Наталья Степанова: «Мне нравится хорошо себя чувствовать. Это очень поднимает настроение, это очень мотивирует. Это помогает организовать свой день. Масса полезных свойств у бега. Приводит мысли в порядок».

Забег мурманчане провели в праздничных костюмах. Белочки, олени и другие сказочные персонажи. Конечно, без главных новогодних гостей такое мероприятие не могло пройти.

Олег Пономарев, бегающий Дед Мороз: «Мы любим бегать, ведь мы ж не такие старые».

Анастасия Томашкевич, бегающая Снегурочка: «Мы не только бегаем, мы ещё и на велосипеде катаемся и в прорубь залезаем».

Олег Пономарев, бегающий Дед Мороз: «Я хочу пожелать в Новом году всем присоединиться к нашему движению. Бегайте на здоровье!».

Снегурочка: «И любви!».

Дед Мороз: «Счастья и любви!».