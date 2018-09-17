Бегом к здоровому образу жизни

Около 1,5 млн россиян по всей стране приняли участие в общероссийском марафоне «Кросс нации-2018». На Кольском полуострове забег объединил более 4,5 тысячи человек. Северная природа тоже решила присоединиться к всенародной акции, подарив участникам тёплую и солнечную погоду.

К участию в марафоне «Кросс нации» приглашали всех желающих вне зависимости от возраста и даже гражданства. Ехать никуда не нужно, забег организовали во всех муниципалитетах области. Трассы на любой вкус. Самая короткая - сто метров для команд дошколят. Далее - от километра до 12. Каждый выбирал команду по душе, а дистанцию - по силам. В областном центре марафон традиционно прошёл в Долине Уюта.

Участники соревновались не только в беге. Особая группа - любители скандинавской ходьбы. «Кросс наций» проходит в России в 14-й раз. Мероприятие ежегодное.

Активно поддерживала марафонцев и погода, трассы были сухими, а соответственно и боле безопасными. Такие условия позволили каждому участнику показать максимум своих возможностей.

На трассах марафона - новички и опытные участники. Кто-то бежит за личным рекордом, кто-то - в поддержку своей команды. Впечатления у всех без исключения самые позитивные.

В каждом забеге по всей стране были свои победители, но выиграли, безусловно, все.