«Беларус» на Мурмане! Сельскохозяйственное предприятие «Тулома» закупило два новых автоматизированных трактора

За рулем нового трактора министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов. Он лично решил испробовать новую спецтехнику, которая поступила на сельскохозяйственное предприятие «Тулома».

За рулем нового трактора министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов. Он лично решил испробовать новую спецтехнику, которая поступила на сельскохозяйственное предприятие «Тулома».

Сергей Абаринов, министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области: «Это первый этап. Сейчас мы ожидаем дополнительно поставки ещё уборочной техники, это комбайны. С вами будет вместе принимать, так же попробуем. Трактора хорошие, классические, колхозные, техника будет использована для подвоза корма животным, для уборки территории».

В течение ближайшего месяца предприятие ожидает дополнительное поступление спецтехники, что позволит улучшить работу, увеличить производственные показатели. В планах хозяйства увеличить автопарк до 12 тракторов и 4 автомобилей.

Сергей Когут, заместитель руководителя по производству ГОУСП «Тулома»: «Этот трактор - старая рабочая лошадка. Модель 82-1. Особых отличий у него от старых моделей только в переднем редукторе и приводе на колеса. Он повышенной проходимости, что подходит для наших полей, для нашей почвы».

Тракторы будут использованы для заготовки кормов и вывоза органики. При этом старую технику предприятие не списывает со счетов.

Светлана Доголева директор ГОУСП «Тулома»: «Мы купили технику без запаса, на запасе останется старая техника. Грубо говоря, я снимаю трактор с кормления, день у меня механики в спокойном штатном режиме дефектуют его, а в это время работает старый трактор».

На тракторы действует гарантия три года от завода производителя, обслуживать их будут механики предприятия. Для трактористов дополнительного обучения не требуется, существенных изменений в использовании по сравнению с техникой прошлого поколения нет. Тем не менее новые машины позволят увеличить заготовку кормов и ускорить процесс работы, что очень актуально в короткий летний сезон.