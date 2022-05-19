Беларусь ратует за расширение сотрудничества с Мурманской областью

Республику Беларусь и Мурманск связывают давние крепкие отношения. И, несмотря на сложности, которые появляются в нашей жизни, эта дружба крепнет.

Визит белоруской делегации неслучаен. Стороны планируют наладить более тесное сотрудничество между республикой и Мурманской областью. Представители дипмиссии пробудут в Заполярье два дня.

После встречи с вице-губернатором Ольгой Кузнецовой гости посетят торговые сети Мурманска, чтобы посмотреть, есть ли белорусские товары на прилавках северных магазинов, а также познакомятся с работой городского электротранспорта.

Игорь Милидович, руководитель отделения посольства Республики Беларусь в РФ: «В первую очередь мы будем обсуждать экономическую тематику. Она достаточно обширная и будет касаться вопросов поставки продовольственной продукции, пассажирского и грузового транспорта. У нас есть интересные предложения по коммунальной тематике, по специальной технике. Нас интересует портовая инфраструктура города».