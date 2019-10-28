«Белая смерть» и исковерканные судьбы

Согласно официальной статистике, в России 423,4 тысячи человек употребляют наркотики. Половина из них – больны наркоманией, зависимы и нуждаются в лечении. Что называется - сидят на системе. Более 172 тысяч человек пациенты, организм которых уже получил необратимый вред от употребления запрещённых веществ. И это только официальная статистика здравоохранения.

По информации других ведомств, наркозависимых в стране в несколько раз больше. В большинстве своём это люди со сломанной судьбой. К нормальной жизни вернуться сможет далеко не каждый. Более того, многие из них в итоге оказываются за решёткой.

В России ужесточают антинаркотические законы. Попасть в тюрьму и надолго можно за несколько миллиграммов наркотика. Такой вес для некоторых запрещённых веществ - особо крупный, а значит, и наказание будет суровым.

Перечень наркотических и психотропных средств, свободный оборот которых запрещён в России, насчитывает сотни наименований. Продавцы смерти регулярно придумывают новые виды меняющих сознание веществ и ловят на удочку россиян. Растёт и количество тех, кто попадает за решётку за преступления, связанные с оборотом наркотиков. По данным судебного департамента при Верховном суде России, каждый седьмой приговор в России выносится по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. За последний год были осуждены более 92 тысяч человек. Более 38 тысяч из них отправились в тюрьму. Примерно столько же получили условные сроки. Ещё почти 13 тысяч – отделались штрафами. Обязательные и исправительные работы назначены 7237 лицам. Необходимо помнить, что все действия, связанные с наркотическими веществами, запрещены на территории Российской Федерации. Если поступок не образует состава уголовного преступления, то вступает в действие Кодекс об административных правонарушениях.

«В соответствии с административным законодательством, лицо привлекается к административной ответственности за различные действия, связанные с наркотиками, без цели сбыта, то есть, для собственного употребления, и в небольшом размере, - комментирует Ольга Трофимова, оперуполномоченный Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области. - …Практически за все правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, предусмотрена административная ответственность в виде штрафов от 4 до 5 тысяч рублей. Либо административного ареста на срок до 30 суток».

Большинство наркоманов зачастую не понимают, что от потребителя до распространителя – один шаг. Не найдя деньги на новую дозу смерти, наркоман идёт продавать и попадает в тюрьму. Более того, употребление запрещённых веществ в компании тоже может трактоваться как распространение. Как только вещество перекочует из одних рук в другие - административное наказание превращается в уголовную статью.

Некоторые начинают распространять запрещённые вещества, надеясь на быстрый заработок. Такие граждане рассчитывают, что отсутствие личного контакта с покупателем и распространение через Интернет защитит их от деанонимизации – установления личности и задержания. Надежды эти никогда не оправдываются. Да и легенды про бандитское братство на поверку оказываются липой. Под угрозой огромных сроков за распространение наркотиков дилеры всегда идут на договор со следствием. В надежде смягчить наказание те, кто ещё вчера рассказывал истории про верность каким-то идеалам, начинают сдавать своих коллег по цепочке. В итоге за решёткой оказываются все.

Наказание не заставит себя ждать. И единственный способ его избежать – держаться от наркотиков и торговцев смертью подальше.

Этим сюжетом мы открываем серию материалов посвященных проблеме наркомании. «Арктик-ТВ» расскажет об ответственности за такого рода преступления, о том, как в процесс продажи запрещенных препаратов втягивают несовершеннолетних детей. Мнения экспертов полиции, психологов, раскаяния осужденных. Смотрите на «Арктик-ТВ» в каждом новом выпуске программы «Новости» сюжеты про «белую смерть».