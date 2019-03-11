Белёк и белый медвежонок ждут «моржей» со всего мира

Всего несколько дней осталось до старта III Чемпионата мира и I Кубка Арктики по ледяному плаванию, которые пройдут в столице Заполярья с 15 по 17 марта. К масштабному спортивному мероприятию всё готово. Первыми увидеть награды, сувениры и талисманы предстоящих соревнований смогли мурманские журналисты на пресс-конференции в городском Совете депутатов.

Грандиозное по своим масштабам и географии участников событие пройдёт с 14 по 17 марта в Мурманске – III Чемпионат мира по ледяному плаванию и I по этому виду спорта Кубок Арктики. В двух турнирах примут участие представители 32 стран, их будет не менее 170 и 230 российских спортсменов. Дистанция Чемпионата мира – один километр, а Кубка Арктики - 50, 100 и 200 метров.

« Важно то, что в этом году мы проводим совместно с III Чемпионатом мира по ледяному плаванию и Первый кубок Арктики, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Соревнования такого уровня у нас ещё в стране не проводились. Они проводятся под патронатом Ассоциации полярников РФ. Возглавляет её Чилингаров. Им был учреждён один кубок Арктики по ледяному плаванию. Мы совмещаем два соревнования, все у нас получится, будет зрелищное и хорошее мероприятие».

Опыт проведения Чемпионата мира по ледяному плаванию у Заполярья уже есть. Впервые соревнования в Мурманске прошли в 2015 году и сразу получили самые высокие международные оценки, благодаря чему город обрёл имидж столицы этого экстремального вида спорта. А уже на следующий год, в 2016-ом, турнир был официально признан событием года и удостоен премии за выдающиеся достижения в мире плавания в открытой воде.

«Первый Чемпионат мира по ледяному плаванию прошёл в 2015 году и произвёл шквал впечатлений и чувств у всех, кто участвовал в этом соревновании, - рассказывает Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. - Город получил много писем со словами благодарности от мурманчан, а самое главное, от гостей, которые прибыли из различных точек мира. Это ЮАР, Австралия. И более того, в 2016 году проводился рейтинг, есть такой спортивный «Оскар». По признанию этой организации, Первый Чемпионат мира был признан событием года».

Соревнования пройдут на Семёновском озере. Сейчас идут финальные приготовления. Специалисты проводят постоянный мониторинг толщины льда и готовят ледяную чашу. Бассейн будет отвечать европейским стандартам – 10 дорожек с сенсорной системой контроля старта и финиша. Отслеживать результаты судьи смогут в режиме реального времени при помощи тачпадов, фиксирующих моменты касаний спортсменами бортиков.

Кубки и медали победителей уникальные, изготовлены вручную. Также гостей и участников соревнований ждут подарки и самая разнообразная сувенирная продукция. «Она делится на две части: сувенирка, которую можно будет приобрести жителям и гостям города в месте проведения соревнований, и памятные сувениры для участников соревнований, которые приедут к нам или мурманчанин, которые примут участие в заплывах, - рассказывает Ирина Андреева, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска. - Во всяком случае, точно нигде в мире таких призов никогда не было. Например, халат ледяного пловца».

При изготовлении халата ледяного пловца использовали последние научные разработки. Материал этого элемента одежды состоит из трёх слоёв. Внутренний – фиброткань, которая впитывает воду, верхний – ветронепродуваемый, а средний - из нанотехнологичной ткани, которая отражает холод и удерживает тепло. Символами спортивных соревнований стали детеныши арктических животных - белёк и белый медвежонок.