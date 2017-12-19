«Белка» принесёт радость и согреет

Шубы, дублёнки и меховые головные уборы - в Ледовом дворце спорта можно хорошо и выгодно утеплиться. В Мурманск приехала выставка-ярмарка компании «Белка» из города Кирова.

Дублёнки и шубы разных цветов и фасонов. Широкий размерный ряд – от 42 до 60. Есть изделия из песца, норки, мутона, лисы, каракуля, астрагана, нутрии - выбор огромный. Всего около 1000 наименований изделий. Всё высокого качества и с обязательным чипированием изделий.

Для тех, кто не определился, продавцы-консультанты посоветуют особую модель-трансформер, которая лёгким движением руки из длинной шубы превращается в короткую. Также отстёгиваются и рукава.

- На нашей выставке компании «Белка» вы можете приобрести изделия из меха норки, каракуля, лисы, из мутона. Вы можете приобрести также дублёночки, - говорит Елена Солоненко, продавец-консультант компании «Белка».

Мурманчанка Екатерина Долматова толк в шубах знает и уже несколько выходных подряд пытается подобрать модель по душе: то фасон не подходит, то, как сидит одежда, не нравится. На выставке-ярмарке девушке сразу приглянулась шуба синего цвета: и по длине подошла, и оттенок яркий, говорит девушка. Когда вокруг яркие краски и полярную ночь перенести проще.

- Сегодня посетила выставку-ярмарку «Белка» из Кирова. Присмотрела шубу и даже её уже купила, - радуется удачному приобретению Екатерина Долматова, покупатель. - Всё по доступной цене, очень понравилось. Всем советую. Осталась довольна своей покупкой и этой ярмаркой-выставкой. Цены на ярмарке действительно доступные. Мутон - от 9000 рублей. Норка - от 57000 рублей. Для удобства покупателей на все изделия предусмотрена рассрочка до 2 лет без переплаты и первоначального взноса. Более выгодный вариант – оплата наличными. Для таких покупателей предусмотрена скидка 10%

- Например, если вам понравилась шуба за 57 тысяч рублей, то вы можете оформить рассрочку без переплаты прямо у нас на выставке, - говорит Александр Корнев, продавец-консультант компании «Белка». - Для этого вам понадобится только паспорт. Всего 10-15 минут и шуба ваша. Шубу забираете сразу.

Для того чтобы сделать второй половинке тёплый подарок к Новому году - придётся поспешить. Выставка-ярмарка кировской компании «Белка» проработает в Мурманске до воскресенья, 24 декабря. Расположилась ярмарка на втором этаже Ледового дворца спорта и работает ежедневно - с 10 до 19.00.

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