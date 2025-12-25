«Белкины инвестиции» - лучшая работа в литературном конкурсе

Современные мошенники ежедневно разрабатывают новые схемы обмана, наживаясь на доверчивости граждан.

Управление МВД России по Мурманской области вместе с Отделением Центрального Банка РФ провели литературный конкурс для противодействия дистанционным преступлениям.

На конкурс «Вместе против мошенников» северяне присылали стихотворения, сказки, рассказы, басни на тему дистанционных хищений. Всего поступило 10 работ, 8 из которых признали соответствующими заявленной тематике.

По итогам конкурса победу одержала жительница Оленегорска Татьяна Гильмитдинова. Её работа под названием «Белкины инвестиции» стала лучшей, а по мотивам произведения уже создан видеоролик в технике песочной анимации.