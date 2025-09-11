«Бельмо на глазу», или Новый мурал украсит здание, расположенное недалеко от Мурманска

Администрация спортивного комплекса «Снежинка» решила обозначить излюбленное северянами место красивой картиной с северными мотивами.

Мурманск можно назвать любимым городом уличных художников. Они пишут свои картины на заборах, мостах, фасадах зданий – везде, где работа будет заметна. Но самое просматриваемое место выбрала Алина Нуар. Техническое здание спорткомплекса «Снежинка», отлично видно всем, кто проезжает по Восточной объездной дороге.

Алина Нуар, уличный художник: «В начале была идея нарисовать снежинки, а олени потом появились, уже в творческом поиске. Но, конечно, я только рада всегда, если мне доверяют момент вдохновения и предложить какую-то свою творческую идею и разгон для фантазии. Мне всегда это приятно».

Несмотря на то, что спортивный комплекс пользуется популярностью у северян, он находится в отдалении от Мурманска, у него нет каких-либо опознавательных знаков. Мурал призван привлекать внимание.

Сергей Тян, директор ГСЦ «Авангард», депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «У нас здесь подсобное помещение, которое стоит как бельмо, на самом деле. Бросается в глаза, когда проезжаешь. Решили его украсить. Посидели, подумали, пригласили художника, высказали свои идеи. Она это всё воплотила в рисунке».

Сейчас Алина наносит финальные штрихи, работа почти готова.

Позже на стену здания установят светильники, чтобы даже в полярную ночь изображение было видно издалека.