Белобокие дельфины устроили возле Териберки шоу в стиле документальных фильмов Жак-Ива Кусто

Об этом написали в сообществе «Моя Териберка», а заодно поделились кадрами «представления».

Атлантический белобокий дельфин обитает исключительно в северной части Атлантического океана. Он встречается у берегов Ньюфаундленда и Кейп-Кода, а также в регионе между Великобританией, Исландией, Гренландией и Норвегией. Его популяции живут и в Северном море.

На сегодняшний день численность этого вида оценивается в 200—300 тысяч особей. По анализам содержимого желудков было установлено, что основная пища этих животных - скумбрия и сельдь.

Этот вид весьма акробатичен и игрив, дельфины не боятся приближаться к лодкам, однако, несколько более осторожны, чем другие виды собратьев.