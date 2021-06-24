Беломорская военно-морская база Северного флота готова обеспечить проведение испытаний новых кораблей

По распоряжению командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева начальник штаба флота контр-адмирал Владимир Воробьёв совершил рабочую поездку на Беломорскую военно-морскую базу. На базе была проверена готовность экипажей строящихся и ремонтирующихся кораблей к проведению испытаний в море.

В ходе поездки начальник штаба флота провёл совещание с руководством АО «ПО «Севмаш», где обсудил вопросы проведения заводских ходовых и государственных испытаний новых подводных лодок. По результатам рабочей поездки командующему флотом было доложено о готовности сил Беломорской базы обеспечить проведение всех испытаний на Белом море в намеченный срок.