На любой вкус и уровень подготовки: летом в регионе состоится свыше 30 спортивных и физкультурных событийСеверяне могут посетить уникальный передвижной музей «Поезд Победы», прибывающий в два города региона
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.06.25 19:30

«Беломорская звезда»: Евгения Чибис приняла участие в Женском Арктическом форуме в Архангельске

Это мероприятие уже второй раз становится местом для налаживания межрегионального сотрудничества.

На протяжении двух дней участницы форума обсуждали роль женщины в изменениях, происходящих в Арктике, той помощи, которую они оказывают во всех сферах жизни общества. В том числе, помогая семьям военнослужащих, участников специальной военной операции.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области, координатор проекта Евразийского женского форума «Женщины и их роль в развитии флотских городов»: «Арктическую зону объединяют не только сложные технологические решения, но и женские. У Арктики есть своё женское лицо. Оно может быть креативным – креативные индустрии, вкусным – в гастрономии, красивым – у нас много дизайнеров, которые вдохновляются арктической зоной. Арктика многогранна и непредсказуема, для многих ещё не изведана. И это всё может показать именно женщина».

Евгения Чибис рассказала об эффектах, достигнутых благодаря реализации проекта «Звезда Севера» на территориях присутствия Военно-морского флота России в разных регионах нашей страны. Кроме того, она поделилась, что будет новая конференция для женщин «Беломорская Звезда», которая станет продолжением «Звезды Севера». Образовательный проект проведут 18 октября в Северодвинске.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области, координатор проекта Евразийского женского форума «Женщины и их роль в развитии флотских городов»: «Мы рады, что теперь Архангельская область существует в линейке флотских городов нашей страны. Так же, как существует «Тихоокеанская звезда», «Балтийская звезда» и «Черноморская звезда».

На конференции «Беломорская звезда» спикеры проведут лекции по психологии, воспитанию детей, карьерному росту, развитию бизнес-мышления, красоты и здоровья.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий соискатель в ИТ-сфере – зумер: исследование «BIA Technologies» и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Константин Петрович
03.06.25 14:33
Что-то мне кажется, что я уже жил в такое счастливое время, а потом оказалось, что это было на бумаге.
Комментарий к новости:Отчёт губернатора: Мурманская область реализует все социальные программы, несмотря на бюджетные ограничения
Ольга
03.06.25 09:55
А в красивое количество получивших высокотехнологичную помощь тех, кто за свой счёт проходил исследования, тоже включили?
Комментарий к новости:Мурманская область вошла в топ-3 по количеству сохраненных жизней и занимает второе место в России
Людмила
02.06.25 15:54
Рецепт выписанный в Апатитах можно реализовать только в Мурманске в аптеке на Ленина,22. МРТ по полису можно пройти только в Мурманске, хотя в Апатитах есть центр МРТ. Талон к врачу можно заказать з
Комментарий к новости:Мурманская область вошла в топ-3 по количеству сохраненных жизней и занимает второе место в России
-Правовая консультация (18+)Региональный Росреестр обращает внимание на необходимость уточнения границ земельного участка при оформлении наследства
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире23:30«Тур де Россия». Познавательная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)12% работающих продлят отпусками и отгулами 4 выходных на День России-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 62 копейки, доллар теряет 35 копеек-PRO Энергетику (18+)Системный оператор и «ТГК-1» внедрили дистанционное управление мощностью Верхне-Туломской ГЭС-12-PRO ЖКХ (18+)Военные коммунальщики Северного флота проводят ремонт системы холодного водоснабжения-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в июне
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»