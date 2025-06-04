«Беломорская звезда»: Евгения Чибис приняла участие в Женском Арктическом форуме в Архангельске

Это мероприятие уже второй раз становится местом для налаживания межрегионального сотрудничества.

На протяжении двух дней участницы форума обсуждали роль женщины в изменениях, происходящих в Арктике, той помощи, которую они оказывают во всех сферах жизни общества. В том числе, помогая семьям военнослужащих, участников специальной военной операции.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области, координатор проекта Евразийского женского форума «Женщины и их роль в развитии флотских городов»: «Арктическую зону объединяют не только сложные технологические решения, но и женские. У Арктики есть своё женское лицо. Оно может быть креативным – креативные индустрии, вкусным – в гастрономии, красивым – у нас много дизайнеров, которые вдохновляются арктической зоной. Арктика многогранна и непредсказуема, для многих ещё не изведана. И это всё может показать именно женщина».

Евгения Чибис рассказала об эффектах, достигнутых благодаря реализации проекта «Звезда Севера» на территориях присутствия Военно-морского флота России в разных регионах нашей страны. Кроме того, она поделилась, что будет новая конференция для женщин «Беломорская Звезда», которая станет продолжением «Звезды Севера». Образовательный проект проведут 18 октября в Северодвинске.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области, координатор проекта Евразийского женского форума «Женщины и их роль в развитии флотских городов»: «Мы рады, что теперь Архангельская область существует в линейке флотских городов нашей страны. Так же, как существует «Тихоокеанская звезда», «Балтийская звезда» и «Черноморская звезда».

На конференции «Беломорская звезда» спикеры проведут лекции по психологии, воспитанию детей, карьерному росту, развитию бизнес-мышления, красоты и здоровья.