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День за днём с «Арктик-ТВ»28.03.18 19:30

Белорусская спортсменка Полина Сероносова завоевала «золото» на Празднике Севера

Соревнования лыжников стартовали в мурманской Долине Уюта. Праздник Севера - главное спортивное в Заполярье собрал на одной трассе спортсменов из 18 регионов России. В гонках принимают участие и белорусские спортсмены.

Из иностранных гостей в лыжных гонках классическим стилем участие принимают только представители Беларуси. А вот  география спортсменов из регионов России действительно впечатляет. Только из Москвы и Петербурга в этом году на соревнования в Мурманск приехали по меньшей мере 30 спортсменов, такой интерес объяснятся просто – во многих субъектах уже нет снега, а в Заполярье – сезон в самом разгаре, да и наши трассы  гости хвалят. 

Участникам женского и мужского зачётов предстоит пройти 10 и 15 километров.  Для тренированных спортсменов эта дистанция - лёгкая разминка, перед настоящим испытанием – марафоном, массовый страт которого будет дан здесь же в Долине Уюта уже 31 марта.  

- Раньше был региональный  Праздник Севера, теперь всероссийский, - говорит Николай Шилов, главный судья соревнований.

Сегодня на груди  многих лыжников и судей можно заметить чёрную ленточку, так организаторы и спортсмены решили  выразить соболезнования родственникам погибших во время пожара в Кемерово.  К слову, команда из сибирского города так же принимает участие в наших гонках.

- Надо сопереживать, а главное, донести до взрослых, что не нужно быть так падким на деньги. Все беды идут от них, - считает Елизавета Тюрина,  лыжница из  Московской области.

По итогам первого дня соревнований золотым призером среди женщин стала белорусская спортсменка  Полина Сероносова. У мужчин весь пьедестал заняли россияне, а победителем гонки стал житель Мурманска  Григорий Десятник.

 

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