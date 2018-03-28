Белорусская спортсменка Полина Сероносова завоевала «золото» на Празднике Севера

Соревнования лыжников стартовали в мурманской Долине Уюта. Праздник Севера - главное спортивное в Заполярье собрал на одной трассе спортсменов из 18 регионов России. В гонках принимают участие и белорусские спортсмены.

Из иностранных гостей в лыжных гонках классическим стилем участие принимают только представители Беларуси. А вот география спортсменов из регионов России действительно впечатляет. Только из Москвы и Петербурга в этом году на соревнования в Мурманск приехали по меньшей мере 30 спортсменов, такой интерес объяснятся просто – во многих субъектах уже нет снега, а в Заполярье – сезон в самом разгаре, да и наши трассы гости хвалят.

Участникам женского и мужского зачётов предстоит пройти 10 и 15 километров. Для тренированных спортсменов эта дистанция - лёгкая разминка, перед настоящим испытанием – марафоном, массовый страт которого будет дан здесь же в Долине Уюта уже 31 марта.

- Раньше был региональный Праздник Севера, теперь всероссийский, - говорит Николай Шилов, главный судья соревнований.

Сегодня на груди многих лыжников и судей можно заметить чёрную ленточку, так организаторы и спортсмены решили выразить соболезнования родственникам погибших во время пожара в Кемерово. К слову, команда из сибирского города так же принимает участие в наших гонках.

- Надо сопереживать, а главное, донести до взрослых, что не нужно быть так падким на деньги. Все беды идут от них, - считает Елизавета Тюрина, лыжница из Московской области.

По итогам первого дня соревнований золотым призером среди женщин стала белорусская спортсменка Полина Сероносова. У мужчин весь пьедестал заняли россияне, а победителем гонки стал житель Мурманска Григорий Десятник.