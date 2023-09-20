Белорусы открывают для себя Север, а северяне - Беларусь

Большая делегация представителей туриндустрии из дружественной республики впервые посетила Мурманскую область.

Впервые ведущие туроператоры Беларуси посетили Мурманскую область. 9 представителей туриндустрии несколько дней будут путешествовать по региону. Изучать культуру, природу, кухню и всевозможные развлечения на Крайнем Севере. В программе - поездки в Териберку, Кировск и Мурманск. А перед этим они встретились с местными туроператорами.

Анастасия Иванова, генеральный директор туристского информационного центра Мурманской области: «Мы проводим презентацию самого региона. Рассказываем о местах, которые обязательно стоит посетить, которые мы не смогли охватить в инфотуре. Например, Терский берег будет освещён, большая тема будет посвящена Ловозеру, что там можно посмотреть туристам из Беларуси. И также они наглядно увидят средства размещения, инфраструктуру».

Инфраструктура очень быстро развивается в Мурманской области. Поэтому так важно было познакомить делегатов с актуальными местами отдыха и размещения будущих туристов, которых они привезут в Заполярье после своего визита. Белорусы признаются, что это будет несложно. Ведь их жители дано жаждут новых мест и приключений.

Дмитрий Скворчевский, заместитель председателя правления Республиканского союза туристической индустрии: «Белорусские туристы хорошо знают Москву, Санкт-Петербург, Черноморское побережье, но всё больше туристов начинают требовать новые регионы, новый продукт. И как раз Мурманская область, благодаря тому что есть уже прямой авиарейс, раньше было только ж/д сообщение, дорога становится гораздо быстрее, проще, удобнее».

Действительно, благодаря воздушному сообщению, которое в этом году вновь запустили после многолетней отмены, Беларусь становится ближе для нас, а Мурманская область для них. И поток путешественников, отмечают специалисты, говорит о востребованности этого направления. По данным регионального ТИЦ, среди иностранных гостей именно от белорусов поступает большее число обращений в центр.

Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области: «Нам важно, чтобы всё-таки сезонность была не только зимняя, но и кругологодичность рейса была поддержана. Уже принято решение о продлении этого рейса. Если раньше планировали полёты до ноября, то сейчас он будет продолжен до следующего года. Эту динамику нужно продолжать».

По признанию белорусских туроператоров, большинство желающих посетить наш регион белорусов можно разделить на две группы: любители экскурсионных туров и любители активного образа жизни. И наши северяне на 100% способны удовлетворить эти запросы. В свою очередь мурманчане также продолжают успешно летать в республику, в основном, чтобы получить качественное санаторно-курортное лечение.