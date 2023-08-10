Белоснежные медведи-спортсмены и викинги – всё из ваты!

Посадить медведя на велосипед, дать ему в лапы гитару или сноуборд – это очень просто, если он ватный. Мастерица из Мурманска Екатерина Афонина создаёт своими руками плюшевых косолапых и не только…

Её сувениры не просто радуют глаз, а даже побеждают на крупных выставках.

Каждый свободный вечер Екатерина Афонина творит. На кухне у неё оборудован рабочий уголок, где кусочки ваты превращаются в руках мастерицы в различные игрушки. На создание одного сувенира уходит примерно два дня.

Екатерина Афонина, мастер ватной игрушки: «Сейчас я наношу финишное покрытие. Тесли вчера я протонировала немножко, а сейчас накладываю финишное покрытие со слюдой, чтобы блестела».

Вата, проволока, клейстер в несколько слоев и краски – акрил, масло или гуашь – всё, что нужно для создания такого сувенира. Игрушки получаются экологически чистые и при правильном хранении долговечные. Их можно поставить дома на полке или повесить на ёлку.

Таким ремеслом Екатерина занялась два года назад, когда в пандемию погрузилась в творческий кризис. Новое дело дало северянке большой поток вдохновения.

Екатерина Афонина, мастер ватной игрушки: «Знаете, как находишь идею? Можно же с любой маленькой детали увидеть образ уже готовый. Я увидела маленький магнитофон. Это же интересно. Подумала, надо сделать игрушку, чтобы он держал магнитофон. Естественно, раз у меня медведи любимые, подумала, почему бы мне не сделать одного из них с магнитофоном. Я его сделала в свитере зимнем и с магнитофоном. Такой колоритный получился».

Действительно, создание белых медведей у Екатерины любимое занятие. Их у мастерицы десятки. Недавно она сделала набор спортсменов: хоккеиста, сноубордиста и лыжника. Игрушки получились такими интересными, что заняли второе место в номинации «Экологический сувенир» на конкурсе «Сувенир года», который проходил в Териберке.

Екатерина Афонина, мастер ватной игрушки: «У нас же север ассоциируется с белыми медведями. Вот я и подумала, почему бы мне их не разнообразить. На ярмарке один молодой человек подошёл и спросил, почему нет футболиста. Я говорю, хорошо, сделаем».

Мишка-футболист уже в процессе создания, как и другие игрушки в виде разных животных. Екатерина признается, что победные медведи останутся дома на память для семьи. А остальные всегда доступны для туристов и любителей милых сувениров. Впереди, например, большой фестиваль в Мончегорске, где мастер покажет викингов, созданных из ваты.