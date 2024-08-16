Белухи спугнули «моржей»: отменили пробный заплыв спортсменов, участвующих в соревнованиях «Гольфстрим»

Сегодня должны были совершить тестовые старты 10 мурманских спортсменов, которые ежедневно тренируются на разных водоёмах нашего города: Семёновском, Питьевом и Большом озёрах.

Причиной отмены заплыва стало неожиданное появление морских обитателей. Даже наличие бдительных спасателей, всегда дежурящих с пловцами, не могло этого изменить.

Белухи проплыли вблизи места проведения старта, чем вызвали опасения спасателей и организаторов фестиваля.

Виталий Поборчий, главный судья заплыва через Кольский залив: «В районе старта морские животные. Мы их все видели, рисковать нашими спортсменами я не намерен. В мерах безопасности по соревнованиям этот момент предусмотрен».