Белухи у берегов Баренцбурга и памятник шахтёрам

Новостями со Шпицбергена поделились специалисты треста «Арктикуголь» в своем телеграм-канале

Специалистам компании, которые ведут разработку угля на архипелаге, удалось запечатлеть стаю белух. Морские обитатели очень близко подошли к берегу. Такие моменты, наверняка, украшают серые будни жизни в высоких широтах.

Кроме этого, в поселке к профессиональному празднику был практически с нуля восстановлен памятник, посвящённый шахтёрам и их нелегкому труду. Напомним, добычу полезных ископаемых на Шпицбергене Советский Союз начал ещё в 30-е годы прошлого века.