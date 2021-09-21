Белые голуби против терроризма

Акция «Голубь мира», посвящённая Международному Дню солидарности в борьбе с терроризмом, стартовала в центре дополнительного образования «Лапландия».

Есть такая традиция, выпускать белых голубей, как символ мирных намерений. Около полусотни школьников и студентов из восьми муниципалитетов Мурманской области смогли выразить солидарность в стремлении жить в гармонии и согласии при помощи бумажных птиц. Акция состоялась в центре дополнительного образования «Лапландия».

Специалисты подготовили программу, из которой ребята узнали правила защиты персональных данных в интернете. А также модели поведения в экстремальных ситуациях.

Елена Волкова, консультант отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления и науки Мурманской области: «Акция «Голубь мира» проводится в Мурманской области, она посвящена Дню мира и солидарности по противодействию терроризму. Акция актуальная в связи с событиями в Перьми. И они затронули сердце каждого человека, и мы выражаем скорбь близким и друзьям по потери людей».

Акция ежегодная. Программа всегда разная. Неизменным остается минута молчания в память о тех, кто погиб от действий террористов.