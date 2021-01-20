«Белые лебеди» полетали над Северным Ледовитым океанам

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей. Продолжительность полёта составила более 14 часов.

За это время экипажи Ту-160 отработали, в том числе дозаправку топливом в воздухе. Все полёты самолётов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Самый крупный и самым мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолёт с изменяемой геометрией крыла. А также самый тяжёлый боевой самолёт в мире, имеющим наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлётную массу. Среди лётчиков он получил прозвище «Белый лебедь». На самолёте установлено 46 мировых рекордов.