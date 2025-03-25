Белые медведи в мурманском аэропорту: волонтёры встречают участников Международного арктического форума

Белые медведи - символ Арктики, поэтому именно они первыми встречают гостей, участников предстоящего форума, которые прилетели в Мурманск рейсом из столицы.

В Москве уже полноценная весна, а у нас же, даже несмотря на оттепели, зима дышит полной грудью.

Валерия Рябко, волонтёр: «Волонтёр - это очень здоровская должность или миссия, потому что волонтёр - это помощник, волонтёр - это про радость, про добро, про улыбки. Именно на это событие, представляете, международное, быть причастной, просто быть маленькой частичкой этого огромного события, я считаю, что это очень-очень здорово».

Волонтёры в костюмах медведей трудятся в две смены: днём и вечером. Они во всеоружии, работают с улыбкой.

Анастасия Спродюсь, волонтёр: «Первую часть гостей мы встречаем тех, кто прилетает на форум, в зале прилётов. Мы распределяемся так, чтобы у нас были контрольные три точки, чтобы люди в любой момент могли обратиться к нам за помощью. Мы ярко выглядим, нас сложно пропустить».

Теперь никто не потеряется и не заблудится. Ребята всегда подскажут куда идти даже не говорящему по-русски гостю, форум то международный.