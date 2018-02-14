«Белые мишки» на велосипеде

«В здоровом теле - здоровый дух!» Этим лозунгом руководствуются участники велоклуба «Белые мишки».

Городские власти уделяют большое внимание развитию спорта: модернизируют спортивные площадки, совершенствуют материально-техническую базу, проводят соревнования различных уровней. Одной из организаций, которой оказывается такая поддержка, является объединение любителей велоспорта «Белые мишки».

- Несмотря на то, что сейчас велосипед завоёвывает популярность у всё большего числа граждан, но всё равно достаточно силён стереотип, что это детский вид спорта, - говорит Владимир Марченко, президент Федерации велоспорта города Мурманска, руководитель велоклуба «Белые мишки». - У нас занимаются, например, дети с родителями. И это тоже замечательно, потому что не все взрослые до сих пор умеют кататься на велосипеде.

Тренировки проводятся в спортивных залах, что позволяет северянам заниматься этим видом спорта круглый год. Специалисты клуба развивают велодвижение и обучают навыкам езды на велосипедах и роликах жителей Мурманска всех возрастов. Но особое внимание уделяют детям.

Велосипед – мощное современное средство оздоровления и поддержания организма в форме. Езда на нём ускоряет обмен веществ. Для всех участников спортивного объединения это не просто способ хорошо провести время, но и развить выносливость и смекалку. Преподаватели призывают людей больше времени уделять занятиям физкультурой, а особенно, катанию на велосипеде.