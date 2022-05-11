Белые ночи не помешали провести в Мурманске и Североморске салют Победы

30 артиллерийских выстрелов и фейерверк завершили праздничную программу 9 мая. Места для запуска ярких ракет были выбраны так, чтобы соблюсти безопасное расстоянии от жилых зданий.

В Североморске салют организовывали морские пехотинцы, а в Мурманске – мотострелки Северного флота.

Залпы холостыми артиллерийскими зарядами военные выполнялись в сторону Кольского залива.