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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.03.19 19:30

«Белый медвежонок» выходит на спортивную тропу

Юные мурманчане призывают всех заниматься спортом. В столице Заполярья проводится фестиваль «Белый медвежонок», направленный на пропаганду здорового образа  жизни среди маленьких северян.

Традиционный городской фестиваль физкультуры и спорта среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений «Белый медвежонок» проводится в Мурманске уже в 24 раз. Детсадовцы с удовольствием демонстрируют свои спортивные и творческие способности. Например, сегодня ребята - воспитанники детского сада № 46 в своих рисунках показывают,  как они занимаются спортом.

Ирина Матвеева, заведующая детским садом № 46 города Мурманска, рассказывает, что на конкурс принимаются  работы, выполненные в разных техниках. В рамках проекта воспитатели представляют свои инновационные образовательные проекты, связанные с физической культурой и пропагандой здорового образа жизни. «Проводятся физкультурно-оздоровительные  мероприятия, творческие занятия, в которых принимают участие юные северяне. В конкурсе у нас предусмотрены различные номинации, - рассказывает Ирина Матвеева, заведующая детским садом № 46 города Мурманска. – Например, в конкурсе плакатов  «Физкультуре скажем Да! Будешь ты здоров всегда!»  участвуют наши ребята».

Татьяна Сточ, воспитатель подготовительной группы детского сада № 46 города Мурманска, дополняет коллегу: «Дети выражают в рисунке своё отношение к спорту, показывают, как люди занимаются спортом: кто на спортивной площадке летом, кто на катке, а кто с семьёй катается на лыжах».

Воспитанница детского сада Катя Дратковская  нарисовала детей на катке. На картинке она стоит за бортиком, наблюдает  за тем,  как другие учатся кататься. Тем более, что  опыт в нелегкой тренерской работе у малышки уже есть.

«Я с родителями и с Пашей ходила на каток, учила его кататься», - рассказывает Катя Дратковская, юная мурманчанка.

Воспитатель говорит, что чаще всего дети рисуют людей на лыжах или коньках. И это неудивительно, ведь зима на севере долгая. А вот маленькая Ксюша изобразила, как они с подругами занимаются художественной гимнастикой. «Мы делаем шпагат, складочку, лягушку», - рассказывает о своих спортивных успехах Ксюша Краюшкина, юная мурманчанка.

Дети не только говорят о спорте, но и занимаются им. В дошкольном учреждении регулярно проводятся занятия нордической ходьбой с лыжными палками. Воспитанники – активные участники городских спортивных мероприятий, например, 10 марта дошкольники выступили на соревнованиях по скандинавской ходьбе, которые проводились в Долине Уюта.

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ПротивВсех
18.03.19 21:37
Юные патриоты еще верят в демократию, что они выбирают власть, а пережившие перестройку уже давно поняли, что сегодня власть назначают из Кремля, кого ВВП посадит в кресло губернатора, за того и надо
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