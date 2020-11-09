Белый песец – попрошайка!

Ещё одна встреча, правда, с другим диким животным произошла в районе Серебрянской автодороги. Житель Мурманска Алексей Фатеев на своей странице в социальной сети опубликовал видеоролик, на котором запечатлел сюжет, как белый песец вышел к людям и клянчил еду.

Стоит отметить, что этих животных жители области встречают не так часто, как, например, лис. Возможно, поэтому у автора ролика и других рабочих трудящихся на одном из объектов на Серебрянской автодороге, появление белоснежного гостя вызвало такой интерес.

Авторы ролика отмечают, что хищник, который пришёл к ним, вероятно, в поисках еды, совсем небольшой.

По данным Всероссийского общества охраны природы, дикие песцы в Мурманской области немногочисленны и встрчаются, в основном, на северо-востоке региона.