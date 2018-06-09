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День за днём с «Арктик-ТВ»09.06.18 19:30

Бензин на вес золота, или Цены на топливо возбудили ОНФ

Активисты Общероссийского народного фронта проверили розничную торговлю топливом. Наболевшей темой, которая волнует сейчас, пожалуй, любого россиянина, стала стоимость бензина. Цены на бензин неуклонно растут и бьют все рекорды, несмотря на попытки регулировать скачки цен на автомобильных заправках. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» присоединилась к участникам рейда.

Активисты ОНФ сегодня вооружились фотоаппаратами и  оправились в рейд по  автозаправочным станциям. Толчком к таким проверкам послужили многочисленные обращения автомобилистов на чудовищно возросшие цены. Стоимость бензина на некоторых заправках за короткий  срок подскочила на несколько рублей, что ударило по кошельку жителей не только Мурманска, где  топливо обычно стоит дороже, но и всей страны. Да так, что водители  обеспокоенные проблемой, напрямую обратились к Президенту во время «Прямой линии» с вопросом, а что же будет дальше?!     

- Мы проводим рейд для того, чтобы были даны оценки тем компаниям, которые необоснованно завышали цены, с принятием к ним соответствующих мер, - говорит Максим Сахневич, член регионального штаба и руководитель регионального исполкома ОНФ Мурманской области.

По словам активистов ОНФ, цены на проверяемой автозаправке неоправданно высокие. Но на практике, только специалисты  антимонопольной службы способны проверить правомочность торговой наценки.

- Когда цена на топливо за ночь на рубль, а то и на 2 подскакивает, здесь говорить о поставщиках бывает сложно, потому что топливо приходит по железной дороге, перевезти его на хранилище, а уже потом распространять по сети заправок, если бензин дорожает за ночь, вряд ли это связано с тем, что пришла новая партия, закупленная по более дорогим ценам, - констатирует Роман Пономарев, сопредседатель регионального штаба ОНФ Мурманской области, депутат Мурманской областной Думы.

После того как ФАС изучит ситуацию во всех субъектах России, будут предприняты конкретные меры, которые смогут стабилизировать рынок и удержать рост цен на топливо. 

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