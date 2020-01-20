Берег Баренцева моря манит необычных «туристов»

В Териберку приплыл необычный для наших мест гость, который весит около тонны. Моржа заметили рыбаки и запечатлели его на видео.

Игорь Горяев, научный сотрудник Мурманского морского биологического института: «Едва ли из-за этого морж мог приплыть, у них сейчас район зимовки Печорское море, пространство до Карских ворот».

Игорь Горяев, научный сотрудник Мурманского морского биологического института: «В любой популяции есть такие генетические бродяги, которые постоянно куда-то заходят, выходят за пределы ареала. Это как у птиц, классических тихоокеанских птиц видим, скажем, в Баренцевом море и даже антарктических иногда».

Игорь Горяев, научный сотрудник Мурманского морского биологического института: «Сейчас идёт рост популяции после длительного промысла и сокращения численности в прошлые века. Может быть, ещё и с этим связано, то есть, он немножко старается расширить ареал во все стороны».